В Краснодарском крае прокомментировали третий этап программы туристического кешбэка

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал третий этап программы туристического кешбэка.
В Краснодарском крае прокомментировали третий этап программы туристического кешбэка
  • Pixabay

Об этом сообщает «Кубань 24».

«Программа туристического кешбэка имеет стратегическое значение для Краснодарского края. Особенно это важно после непростого периода, который был связан с пандемией коронавируса», — заявил он.

По словам Кондратьева, кешбэк поможет максимально быстро восстановить объёмы туризма на внутреннем рынке.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.

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