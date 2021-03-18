В Краснодарском крае прокомментировали третий этап программы туристического кешбэка

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал третий этап программы туристического кешбэка.

Об этом сообщает «Кубань 24».

«Программа туристического кешбэка имеет стратегическое значение для Краснодарского края. Особенно это важно после непростого периода, который был связан с пандемией коронавируса», — заявил он.

По словам Кондратьева, кешбэк поможет максимально быстро восстановить объёмы туризма на внутреннем рынке.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.