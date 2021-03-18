В Краснодарском крае прокомментировали третий этап программы туристического кешбэка
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Об этом сообщает «Кубань 24».
«Программа туристического кешбэка имеет стратегическое значение для Краснодарского края. Особенно это важно после непростого периода, который был связан с пандемией коронавируса», — заявил он.
По словам Кондратьева, кешбэк поможет максимально быстро восстановить объёмы туризма на внутреннем рынке.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.