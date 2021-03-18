Эксперты назвали самые популярные подержанные автомобили в Калининградской области
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на сервис «Авито Авто».
Первое место в рейтинге востребованности заняли немецкие бренды, на долю которых пришлось 42,6% продаж на вторичном авторынке региона.
На второй позиции оказались японские автомобили (21,7%), на третьей — французские (9,6%).
Далее следуют корейские (8,3%) и американские автомобили (7,2%).
Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.