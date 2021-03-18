Эксперты назвали самые популярные подержанные автомобили в Калининградской области

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Эксперты рассказали о самых популярных подержанных автомобилях в Калининградской области.
Эксперты назвали самые популярные подержанные автомобили в Калининградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на сервис «Авито Авто».

Первое место в рейтинге востребованности заняли немецкие бренды, на долю которых пришлось 42,6% продаж на вторичном авторынке региона.

На второй позиции оказались японские автомобили (21,7%), на третьей — французские (9,6%).

Далее следуют корейские (8,3%) и американские автомобили (7,2%).

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

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