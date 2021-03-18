Собираемость платежей за вывоз мусора в России увеличилась на 8% в 2020 году

Жители России и компании стали лучше платить за вывоз мусора, чем в 2019 году, когда стартовала мусорная реформа. Собираемость платежей в 2020 году выросла на 8%.

РИА Новости