Собираемость платежей за вывоз мусора в России увеличилась на 8% в 2020 году

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Жители России и компании стали лучше платить за вывоз мусора, чем в 2019 году, когда стартовала мусорная реформа. Собираемость платежей в 2020 году выросла на 8%.
Собираемость платежей за вывоз мусора в России увеличилась на 8% в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

За прошлый год, по данным Российского экологического оператора (РЭО), вывоз мусора оплачен на 85,7%. Годом ранее собираемость зафиксировали на уровне 77,7%.

Лидером среди региональных операторов, по данным РЭО, стало чукотское предприятие «ЖКХ БМР». Они добились собираемости платежей на 99,81%.

Как сообщалось ранее, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв оценил ход мусорной реформы в регионе и заявил, что рост тарифов на вывоз мусора неприемлем.

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