Собираемость платежей за вывоз мусора в России увеличилась на 8% в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
За прошлый год, по данным Российского экологического оператора (РЭО), вывоз мусора оплачен на 85,7%. Годом ранее собираемость зафиксировали на уровне 77,7%.
Лидером среди региональных операторов, по данным РЭО, стало чукотское предприятие «ЖКХ БМР». Они добились собираемости платежей на 99,81%.
Как сообщалось ранее, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв оценил ход мусорной реформы в регионе и заявил, что рост тарифов на вывоз мусора неприемлем.