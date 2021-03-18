Путин поручил создать до 2030 года сеть современных кампусов вузов

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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству «обеспечить в 2022—2030 годах создание сети современных кампусов образовательных организаций высшего образования, расположенных в отдельных субъектах России, территории которых отнесены к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям России».
Путин поручил создать до 2030 года сеть современных кампусов вузов
  • РИА Новости

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Также он поручил «до 1 декабря 2022 года приступить к реализации не менее трёх проектов по созданию таких кампусов, предусматривающих в том числе капитальный ремонт и реконструкцию существующих объектов образовательных организаций высшего образования».

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, предусматривающий закрепление понятия «просветительская деятельность» в законе об образовании в России.

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