Путин поручил создать до 2030 года сеть современных кампусов вузов
- РИА Новости
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Также он поручил «до 1 декабря 2022 года приступить к реализации не менее трёх проектов по созданию таких кампусов, предусматривающих в том числе капитальный ремонт и реконструкцию существующих объектов образовательных организаций высшего образования».
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, предусматривающий закрепление понятия «просветительская деятельность» в законе об образовании в России.