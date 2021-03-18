В Подмосковье обсудили сроки завершения рекультивации полигона «Царёво»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Глава региона поручил держать на контроле завершение рекультивации полигона «Царёво». Также в рамках встречи обсудили развитие объединённого муниципалитета.
По словам Красноцветова, в Ивантеевке провели благоустройство двух скверов, привели в порядок парк культуры и отдыха. На текущий год запланировано благоустройство ещё трёх общественных территорий — центрального парка культуры и отдыха Пушкино, центральной площади Ивантеевки, лесопарковой зоны «Банный лес» в Красноармейске.
Также, отметил он, в прошлом году в Ивантеевке продолжили работу по привлечению врачей.
В декабре телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье закрыли последний полигон бытовых отходов — «Лесной».