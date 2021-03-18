Попова прокомментировала изменяемость коронавируса

Коронавирус приспосабливается к организму каждого человека, поэтому он изменяется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Этот вирус пришёл и приспосабливается к человеку, к организму каждого человека и популяции в целом. То есть этот баланс, который должен состояться, сейчас как раз и формируется, и поэтому вирус меняется и мутирует. Большое количество мутаций, которые и мы видели и видим, и наши коллеги в разных странах видят, не имеют большого значения для свойств вируса», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

По её словам, выявленные мутации предстоит изучить, пока однозначного ответа на вопрос, насколько они влияют на развитие эпидпроцесса, нет.

Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT объяснил причину возникновения нового штамма коронавируса.

16 марта стало известно, что в России выявлен южноафриканский штамм коронавируса.