Попова прокомментировала изменяемость коронавируса

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Коронавирус приспосабливается к организму каждого человека, поэтому он изменяется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова прокомментировала изменяемость коронавируса
  • РИА Новости

«Этот вирус пришёл и приспосабливается к человеку, к организму каждого человека и популяции в целом. То есть этот баланс, который должен состояться, сейчас как раз и формируется, и поэтому вирус меняется и мутирует. Большое количество мутаций, которые и мы видели и видим, и наши коллеги в разных странах видят, не имеют большого значения для свойств вируса», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

По её словам, выявленные мутации предстоит изучить, пока однозначного ответа на вопрос, насколько они влияют на развитие эпидпроцесса, нет.

Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT объяснил причину возникновения нового штамма коронавируса

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