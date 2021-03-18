Эксперт рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников

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Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников.
Эксперт рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников
  • globallookpress.com

В беседе с «Вечерней Москвой» он порекомендовал установить на смартфон приложение с определителем телефонных номеров. Эксперт сравнил принцип его работы с поисковой системой.

«Оценка происходит на основе отзывов обычных пользователей о конкретном номере», — пояснил Вакулин.

По его словам, ещё один способ — приобрести новую сим-карту и избегать использования этого номера в различных сервисах.

«Мы предоставляем множеству компаний и ресурсов свои персональные данные, в том числе и номер телефона. Ненадёжные компании обмениваются между собой этой информацией, передают её или хранят в незащищённом формате», — сказал эксперт.

Ранее директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФАН рассказал, как обезопасить себя от мошенников.

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