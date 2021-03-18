Власти Сахалинской области рассказали о работе дальневосточной авиакомпании «Аврора»

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что дальневосточная авиакомпания «Аврора» будет летать по 535 маршрутам.

Об этом губернатор сообщил на «Деловом завтраке» в редакции «Российской газеты».

«Нельзя развивать экономику страны, не обеспечив транспортную доступность её территорий. Для Сахалинской области, как островного региона, эта задача принципиально важна. Уже сегодня можно в любое время прилететь и вовремя улететь не только на Сахалин и с Сахалина, но и в любой уголок Сахалинской области, в том числе на Курильские острова Итуруп и Кунашир, самолёты летают на регулярной основе», — рассказал Валерий Лимаренко.

Глава региона уточнил, что новая авиакомпания, вокруг которой будут объединяться остальные авиаперевозчики ДФО, станет выполнять рейсы по межрегиональным и внутрирегиональным маршрутам. В настоящее время их намечено 535.

«Это огромная разветвлённая авиационная сеть, которая будет собираться под единым началом нового авиахолдинга. Решающую роль в её создании сыграли вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев и министр транспорта России Виталий Савельев», — уточнил Лимаренко.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», в Москве рассказали о работе столичного авиапрома.