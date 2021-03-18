Врач рассказал о причинах боли в суставах

Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал о причинах боли в суставах.

«Может показаться странным, но ревматоидный артрит провоцируют нёбные миндалины (гланды), когда развивается либо ангина, либо обострение хронического тонзиллита», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, первые признаки ревматоидного артрита обычно проявляются в виде общего недомогания — слабости, повышенной утомляемости, головной боли.

Как считает Зайцев, при постоянных болях в суставах следует идти к лору, а не ревматологу.

«Если врач не пролечит миндалины, то пациент рискует заболеть тяжёлой формой ревматоидного артрита», — пояснил он.

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