Посол рассказал о контактах РФПИ и властей Швейцарии по вакцине «Спутник V»

Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии находится в контакте с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по вопросу вакцины «Спутник V», заявил посол России в Берне Сергей Гармонин.

«Федеральное ведомство здравоохранения Швейцарии отреагировало на наши предложения по вакцине «Спутник V» и с ноября прошлого года находится в непосредственном контакте с Российским фондом прямых инвестиций по этому сюжету», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, регистрация «Спутника V» в Швейцарии способствовала бы расширению возможностей страны по проведению кампании по вакцинации.

«Однако здесь мы сталкиваемся как с бюрократическими, так и с политически обусловленными аспектами, которые не всегда способствуют нахождению быстрого решения, несмотря на, казалось бы, всю очевидность вопроса», — отметил Гармонин.

Как добавил посол, постепенно ситуация выправляется.

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