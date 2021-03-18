Московский центр «Моя карьера» устроит день вакансий в сфере IT

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Московский центр «Моя карьера» в конце марта проведёт день вакансий в сфере IT и телекоммуникаций.
Московский центр «Моя карьера» устроит день вакансий в сфере IT
  • Pixabay

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

В рамках открытой встречи, которая пройдёт в онлайн-формате, москвичам предложат около 100 вакансий по данным профессиям.

«Для москвичей, которые хотели бы найти работу в перспективном направлении цифровых технологий, специалисты центра отобрали самые горячие и актуальные предложения», — прокомментировала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Ранее заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом в кадровом холдинге Ancor Татьяна Баскина в беседе с Inforeactor дала рекомендации по поиску новой работы.

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