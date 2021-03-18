В Подмосковье рассказали об объёмах собранных овощей с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
Работники сельхозпредприятий собрали порядка 16,3 тыс. тонн огурцов, более 8,5 тыс. тонн томатов и порядка 327 тонн перца, баклажанов и других овощей.
Лидером по сбору овощей стало сельхозпредприятие «Агрокультура Групп» городского округа Кашира. На втором месте стоят «Луховицкие овощи», а замыкает тройку лидеров теплица Электростали «Иванисово».
По сообщениям агентства «Крыминформ», в Крыму рассказали об объёмах субсидирования начинающих фермерских хозяйств.