В Подмосковье рассказали об объёмах собранных овощей с начала года

Валовый сбор овощей в теплицах увеличился на 24% по сравнению с прошлогодним периодом. В хозяйствах Подмосковья вырастили 25,1 тыс. тонн овощей защищённого грунта.

РИА Новости

Об этом сообщает Nation News. Работники сельхозпредприятий собрали порядка 16,3 тыс. тонн огурцов, более 8,5 тыс. тонн томатов и порядка 327 тонн перца, баклажанов и других овощей. Лидером по сбору овощей стало сельхозпредприятие «Агрокультура Групп» городского округа Кашира. На втором месте стоят «Луховицкие овощи», а замыкает тройку лидеров теплица Электростали «Иванисово». По сообщениям агентства «Крыминформ», в Крыму рассказали об объёмах субсидирования начинающих фермерских хозяйств.