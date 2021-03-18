В Подмосковье рассказали об объёмах собранных овощей с начала года

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Валовый сбор овощей в теплицах увеличился на 24% по сравнению с прошлогодним периодом. В хозяйствах Подмосковья вырастили 25,1 тыс. тонн овощей защищённого грунта.
В Подмосковье рассказали об объёмах собранных овощей с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

Работники сельхозпредприятий собрали порядка 16,3 тыс. тонн огурцов, более 8,5 тыс. тонн томатов и порядка 327 тонн перца, баклажанов и других овощей.

Лидером по сбору овощей стало сельхозпредприятие «Агрокультура Групп» городского округа Кашира. На втором месте стоят «Луховицкие овощи», а замыкает тройку лидеров теплица Электростали «Иванисово».

По сообщениям агентства «Крыминформ», в Крыму рассказали об объёмах субсидирования начинающих фермерских хозяйств.

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