Власти Башкирии рассказали о подготовке к переписи населения

В правительстве Башкирии состоялось совещание с руководителем Росстата Павлом Малковым, который прибыл в республику, чтобы проверить готовность к Всероссийской переписи населения осенью 2021 года.

Об этом сообщает mkset.ru.

По словам главы республики Радия Хабирова, в Башкирии всё готово к старту переписи. Работать над обновлением данных местных жителей будут около 10 тыс. переписчиков.

Руководитель Росстата также напомнил, что местные жители могут самостоятельно внести информацию о себе через сайт «Госуслуги».

Ранее генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с интернет-газетой «Взгляд» прокомментировал предложение Минэкономразвития перенести Всероссийскую перепись населения с апреля на период с 23 августа по 30 сентября.