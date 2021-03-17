Регулярные теплоходные маршруты по Каналу имени Москвы запустят в мае

Короткая ссылка
Регулярные теплоходные маршруты по Каналу имени Москвы планируют запустить с 1 мая.
Регулярные теплоходные маршруты по Каналу имени Москвы запустят в мае
  • globallookpress.com

Как сообщает сайт «Москва 24», об этом заявил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«С 08:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00 теплоходы будут курсировать по кольцевому маршруту между причалами «Маяк», «Эко-берег», «Химки», — сказал он.

По его словам, на речном трамвае добраться с одного берега на другой можно будет за пять минут.

Время второго маршрута — с 10:00 до 21:00. Общее время в пути — около 35 минут.

В 2020 году сообщалось о выставке об истории Северного речного вокзала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить