Регулярные теплоходные маршруты по Каналу имени Москвы запустят в мае

Регулярные теплоходные маршруты по Каналу имени Москвы планируют запустить с 1 мая.

Как сообщает сайт «Москва 24», об этом заявил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«С 08:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00 теплоходы будут курсировать по кольцевому маршруту между причалами «Маяк», «Эко-берег», «Химки», — сказал он.

По его словам, на речном трамвае добраться с одного берега на другой можно будет за пять минут.

Время второго маршрута — с 10:00 до 21:00. Общее время в пути — около 35 минут.

В 2020 году сообщалось о выставке об истории Северного речного вокзала.