В Подмосковье ликвидировали более 150 свалок в 2021 году

В Московской области ликвидировали более 150 свалок в 2021 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

По состоянию на март в регионе убрали 158 свалок, заявил завотделом организационного контроля областного Минэкологии Вадим Скворцов на заседании комитета по экологии и природопользованию.

В свою очередь, заместитель начальника Госадмтехнадзора области Сергей Орлов отметил, что для предотвращения нарушений проводятся рейды совместно с органами МСУ и МВД.

В 2021 году проведено 563 рейда, выявлено 182 факта незаконного сброса отходов.

Ранее сообщалось, что в Московской области оценили реализацию проекта по приёму вторсырья «Мегабак».