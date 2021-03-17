В Свердловской области оценили ход вакцинации от COVID-19

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В Свердловской области вакцину от коронавируса получили более 200 тыс. человек.
В Свердловской области оценили ход вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на замгубернатора Павла Крекова.

«Появилась информация, что новая партия вакцины готовится к отправке в регионы. Мы надеемся в течение ближайшей недели получить дополнительную партию вакцины, потому что уже более 200 тыс. человек выразили желание вакцинироваться», — рассказал он.

По его словам, дальнейшая ситуация будет развиваться в зависимости от того, какими темпами будет проведена вакцинация.

Всего за время пандемии коронавирусом в регионе заболели 80 тыс. человек. Из них 73 тыс. выздоровели.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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