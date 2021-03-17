Вышел документальный фильм «Всё ещё ты. Жизнь с деменцией»

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Вышел документальный фильм Life «Всё ещё ты. Жизнь с деменцией».
Вышел документальный фильм «Всё ещё ты. Жизнь с деменцией»
  • Pixabay

Он рассказывает о людях с деменцией, их мечтах, образе жизни, поддержке близких. Своим мнением также поделились врачи и учёные.

«По данным ВОЗ, людей с деменцией с каждым годом будет больше и больше. И средний возраст когнитивных нарушений только снижается. Сейчас в России он составляет 47 лет», — заявила автор фильма Александра Ли.

Ранее вышел документальный фильм Life «Карабах. Потерянный мир», посвящённый событиям сентября — ноября 2020 года.

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