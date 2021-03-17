Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Иркутской области

В Киренском районе Иркутской области вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ангара» выполнял рейс по маршруту посадочная площадка Визирный — Киренск. Через 10 км после взлёта частично отказал двигатель, был произведён возврат на посадочную площадку», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, посадка произошла благополучно, пострадавших нет.

По факту происшествия прокуратура проводит проверку.

Ранее вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 пассажиров и три члена экипажа, совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае.