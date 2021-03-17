Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Иркутской области
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«Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ангара» выполнял рейс по маршруту посадочная площадка Визирный — Киренск. Через 10 км после взлёта частично отказал двигатель, был произведён возврат на посадочную площадку», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, посадка произошла благополучно, пострадавших нет.
По факту происшествия прокуратура проводит проверку.
Ранее вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 пассажиров и три члена экипажа, совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае.