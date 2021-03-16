Ставрополье получит более 62 млн рублей на лекарства для заболевших COVID-19

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Ставропольский край получит 62,6 млн рублей на лекарства для заболевших COVID-19.
Ставрополье получит более 62 млн рублей на лекарства для заболевших COVID-19
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Лекарственные препараты получат пациенты, которые лечатся на дому.

«За время действия этой меры господдержки, действующей с ноября 2020 года по решению президента России, бесплатными лекарствами на Ставрополье обеспечены 26,7 тыс. человек на сумму 140,4 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея получит ещё 7 млн рублей на лекарства для больных COVID-19.

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