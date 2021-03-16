В Госдуме предложили внесудебно блокировать ложные сообщения о минировании
- РИА Новости
«Это (блокировка информации. — RT) делается через прокуратуру, как известно, Генеральная прокуратура обращается, соответственно, в Роскомнадзор — и те моментально блокируют трафик, по которому идут эти сообщения. Мы сегодня этот законопроект подписали и будем вносить его на рассмотрение Государственной думы», — сказал он журналистам, слова Пискарёва приводит ТАСС.
8 марта в Госдуме отметили, что имеют «определённые предложения и наработки» по защите цифрового суверенитета.