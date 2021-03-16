Эксперт оценил возможное влияние COVID-19 на аллергию

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков оценил возможное влияние COVID-19 на аллергию.
Эксперт оценил возможное влияние COVID-19 на аллергию
  • © Karl-Josef Hildenbrand
  • globallookpress.com

«Обострение аллергии может вызвать совершенно любой стрессовый фактор, абсолютно любой инфекционный, бактериальный, пищевой агент или какие-то химикаты, которые попадают в пищу или окружающую среду, воздух, который мы вдыхаем», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, коронавирус не отличается от других инфекционных агентов, поэтому тоже может обострять и усиливать чувствительность рецепторов к факторам агрессии среды.

«Если до заболевания коронавирусом организм человека не реагировал на небольшие дозы аллергена, то после инфекционного процесса, когда меняется чувствительность рецепторов, когда меняется количество в крови факторов, которые отвечают на аллергию, то, соответственно, обостряется и аллергическая реакция, аллергическое состояние», — пояснил Тимаков.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

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