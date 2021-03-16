Голикова рассказала о совершенствовании ЕГЭ

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе выступления в Совете Федерации прокомментировала ситуацию с ЕГЭ. По её словам, по поводу совершенствования экзамена есть продвижения.

«Мы движемся и по поводу совершенствования Единого государственного экзамена, но разные высказываются соображения по этому поводу», — цитирует РИА Новости Голикову.

По её словам, «сторонники цифрового образования считают, что, может быть, через какое-то время можно будет отказаться от ЕГЭ, другие считают, что ЕГЭ себя реализовал и может использоваться дальше как инструмент оценки знаний».

«Конечно, когда ребёнку нужно сдавать ЕГЭ, он начинает тестировать себя на те примеры или те знания, которые содержатся в информационных системах и, может быть, не развивается так, как ему надо было бы развиваться, если бы он не был заточен на предстоящую сдачу ЕГЭ, поэтому, конечно, здесь достаточно много серьёзных вопросов, над которыми придётся ещё подумать, но мы пошагово идём и реагируем на складывающуюся ситуацию», — добавила вице-премьер.

Ранее Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ в 2021 году.

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