Эксперт прокомментировал сообщения о новой схеме телефонного мошенничества

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Президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин прокомментировал сообщения о новой схеме телефонного мошенничества.
Эксперт прокомментировал сообщения о новой схеме телефонного мошенничества
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«В последнее время новая мошенническая схема — имитация работы некоторых госучреждений — начала активно распространяться в сети. Аферисты, ссылаясь на несуществующие решения правительства, предлагают россиянам различные бонусы, социальную помощь и выплаты», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, подобные ссылки нельзя открывать ни при каких условиях, так как злоумышленники могут получить личные данные граждан.

Как считает эксперт, в числе различных мер можно создать видеоуроки с правилами использования интернета для молодого поколения и пожилых людей.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.

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