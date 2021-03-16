Эксперт прокомментировал сообщения о новой схеме телефонного мошенничества

Президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин прокомментировал сообщения о новой схеме телефонного мошенничества.

«В последнее время новая мошенническая схема — имитация работы некоторых госучреждений — начала активно распространяться в сети. Аферисты, ссылаясь на несуществующие решения правительства, предлагают россиянам различные бонусы, социальную помощь и выплаты», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, подобные ссылки нельзя открывать ни при каких условиях, так как злоумышленники могут получить личные данные граждан.

Как считает эксперт, в числе различных мер можно создать видеоуроки с правилами использования интернета для молодого поколения и пожилых людей.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.