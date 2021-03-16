В Карелии финишировали участники гонки-похода «Нетающая лыжня»

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В деревне Кимасозеро Муезерского района Карелии финишировали участники гонки-похода в рамках первого Фестиваля лыжного туризма «Нетающая лыжня». За 11 дней они преодолели дистанцию в 420 км.
В Карелии финишировали участники гонки-похода «Нетающая лыжня»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом сообщает karelinform.ru.

Команда в составе Тимура Зорнякова и Сергея Мелехова стартовала на станции Масельгская 6 марта. В день участники шли на лыжах порядка 10—12 часов до темноты. Метель, штормовой ветер, морозы до -32 °С, дождь — всё это стало испытанием для спортсменов.

За безопасностью лыжников следила группа сопровождения на снегоходах, которая также вносила корректировки в маршрут.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в феврале в Петербурге состоялась всероссийская лыжная гонка «Лыжня России — 2021».

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