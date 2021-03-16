Эксперт прокомментировала закон о просветительской деятельности

Вице-президент РАН Ирина Донник прокомментировала закон о просветительской деятельности.

«Это моё личное мнение. Это будет излишняя бюрократизация», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в каждом университете есть десятки, сотни договоров и соглашений о сотрудничестве с разными организациями, вузами, НИИ за рубежом.

«Если сейчас согласовывать каждый, то это, наверное, будет очень трудоёмкий процесс», — считает Донник.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, предусматривающий закрепление понятия «просветительская деятельность» в законе об образовании в России.