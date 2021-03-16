Эксперт прокомментировала закон о просветительской деятельности

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Вице-президент РАН Ирина Донник прокомментировала закон о просветительской деятельности.
Эксперт прокомментировала закон о просветительской деятельности
  • © РИА Новости \ Виталий Тимкив

«Это моё личное мнение. Это будет излишняя бюрократизация», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в каждом университете есть десятки, сотни договоров и соглашений о сотрудничестве с разными организациями, вузами, НИИ за рубежом.

«Если сейчас согласовывать каждый, то это, наверное, будет очень трудоёмкий процесс», — считает Донник.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, предусматривающий закрепление понятия «просветительская деятельность» в законе об образовании в России.

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