В Воронеже врач открыла прокат технических средств реабилитации для детей

Бесплатный прокат технических средств для реабилитации детей открылся в Воронеже.

Как передаёт ОТР, теперь одни жители могут сдать ненужное медоборудование, а другие — взять его бесплатно. Прокатом соцпроекта «Опора рядом» воспользовались уже больше 20 семей.

Брали детям ходунки, механические коляски, инвалидные кресла, опоры для сидения и тренажёры-вертикализаторы.

Инициатор проекта — Елена Степанова, врач-невролог. Она рассказала, что в настоящее время обсуждает с Департаментом соцразвития открытие пункта проката для взрослых.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в Госдуме прокомментировали идею о льготах работающим россиянам, ухаживающим за инвалидами.