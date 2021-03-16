Психолог рассказал о причинах весеннего обострения

Короткая ссылка
Директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал о причинах весеннего обострения.
Психолог рассказал о причинах весеннего обострения
  • Pixabay

«Это пограничное состояние, которое провоцируется внешними факторами: долгими зимами, авитаминозом, климатическими изменениями. Причём оно имеет сезонный характер», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, предрасположенность к весеннему обострению зависит и от психологической устойчивости.

Как пояснил Ключников, если человек эмоционально неустойчив, внушаем, чувствителен, то риск у него гораздо выше.

Ранее заведующий отделением сомнологии ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников в беседе с kp.ru рассказал о влиянии сна на работу иммунной системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить