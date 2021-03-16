Психолог рассказал о причинах весеннего обострения
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«Это пограничное состояние, которое провоцируется внешними факторами: долгими зимами, авитаминозом, климатическими изменениями. Причём оно имеет сезонный характер», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, предрасположенность к весеннему обострению зависит и от психологической устойчивости.
Как пояснил Ключников, если человек эмоционально неустойчив, внушаем, чувствителен, то риск у него гораздо выше.
Ранее заведующий отделением сомнологии ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников в беседе с kp.ru рассказал о влиянии сна на работу иммунной системы.