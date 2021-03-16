Автоэксперт рассказал, вредно ли ездить на зимней резине летом

Автоэксперт Алексей Хресин рассказал, вредно ли ездить на зимней резине летом.

«Зимняя резина по определению мягче летней. Она быстрее изнашивается при положительных температурах, и на шипах тормозной путь по асфальту, конечно, больше. Вредно ли это дороге? Тут мнения расходятся», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, есть примеры, когда шипы не вредят покрытию. Как считает Хресин, всё дело именно в качестве дорожного полотна.

Ранее автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Nation News предупредил о мошеннических схемах при продаже машин.