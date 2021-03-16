Автоэксперт рассказал, вредно ли ездить на зимней резине летом

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Автоэксперт Алексей Хресин рассказал, вредно ли ездить на зимней резине летом.
Автоэксперт рассказал, вредно ли ездить на зимней резине летом
  • РИА Новости

«Зимняя резина по определению мягче летней. Она быстрее изнашивается при положительных температурах, и на шипах тормозной путь по асфальту, конечно, больше. Вредно ли это дороге? Тут мнения расходятся», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, есть примеры, когда шипы не вредят покрытию. Как считает Хресин, всё дело именно в качестве дорожного полотна.

Ранее автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Nation News предупредил о мошеннических схемах при продаже машин.

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