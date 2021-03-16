В Кировской области оценили ситуацию с COVID-19

За сутки в Кировской области зафиксировали 98 случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

После выздоровления выписаны 152 человека.

В инфекционных госпиталях лечение проходят 1896 пациентов, дома — ещё 2719.

В лабораториях выполнили 1099 исследований на коронавирус.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировали 26 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Об этом сообщает «Ямал-Регион» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Выздоровели 58 заболевших. Госпитализированными остаются 148 пациентов.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.