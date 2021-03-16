В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом

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В Томской области за сутки выявлено 33 случая заболевания COVID-19.
В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии заболели 30 892 человека. Выздоровели 29 522, в том числе 95 за последние сутки.

Свободный коечный фонд оставляет 36,6%.

Также стало известно, что в Севастополе за сутки зафиксировали 34 случая COVID-19, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

После выздоровления выписаны 42 пациента. Всего в городе заболели 12 675 жителей.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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