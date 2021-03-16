Роспотребнадзор изучит эффективность «ЭпиВакКороны» от южноафриканского штамма

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Специалисты Роспотребнадзора намерены провести эксперимент по изучению эффективности вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» против южноафриканского варианта коронавируса.
Роспотребнадзор изучит эффективность «ЭпиВакКороны» от южноафриканского штамма
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы планируем проведение экспериментов, призванных определить эффективность сыворотки привитых людей в отношении южноафриканского варианта», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса.

Согласно данным на 16 марта, за сутки в России выявлено 9393 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 409 438 случаев коронавируса.

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.

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