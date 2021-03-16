Роспотребнадзор изучит эффективность «ЭпиВакКороны» от южноафриканского штамма
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Мы планируем проведение экспериментов, призванных определить эффективность сыворотки привитых людей в отношении южноафриканского варианта», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что в России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса.
Согласно данным на 16 марта, за сутки в России выявлено 9393 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 409 438 случаев коронавируса.
URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.