В AliExpress оценили стоимость потребительской онлайн-корзины россиян

Короткая ссылка
В «AliExpress Россия» оценили стоимость потребительской корзины, в которой собраны самые частые интернет-покупки россиян в 2020 году.
В AliExpress оценили стоимость потребительской онлайн-корзины россиян
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Наибольшей популярностью пользовались смартфоны (33% от общего объёма в денежном выражении), бытовая техника (49%), а также фешен-товары — куртки, платья, джинсы, футболки и кроссовки (18%).

В число самых активных городов по покупкам вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Самара, Уфа и Челябинск, передаёт Life.ru.

По оценке экспертов, за последний год покупатели AliExpress стали чаще заказывать товары от российских продавцов с быстрой доставкой. Доля подобных продаж достигает 25% от общего оборота платформы.

Ранее аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев прокомментировал рост расходов россиян в феврале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить