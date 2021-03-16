В AliExpress оценили стоимость потребительской онлайн-корзины россиян

В «AliExpress Россия» оценили стоимость потребительской корзины, в которой собраны самые частые интернет-покупки россиян в 2020 году.

Об этом сообщает газета «Известия».

Наибольшей популярностью пользовались смартфоны (33% от общего объёма в денежном выражении), бытовая техника (49%), а также фешен-товары — куртки, платья, джинсы, футболки и кроссовки (18%).

В число самых активных городов по покупкам вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Самара, Уфа и Челябинск, передаёт Life.ru.

По оценке экспертов, за последний год покупатели AliExpress стали чаще заказывать товары от российских продавцов с быстрой доставкой. Доля подобных продаж достигает 25% от общего оборота платформы.

Ранее аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев прокомментировал рост расходов россиян в феврале.