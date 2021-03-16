В Бурятии прошли учения сапёров ВВО

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В Бурятии прошли учения сапёров Восточного военного округа.
В Бурятии прошли учения сапёров ВВО
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает ОТР.

В ходе занятий военные инженеры отработали порядок действий по предотвращению ледовых заторов и защите гидросооружений.

К весеннему половодью в ВВО подготовлено более 150 противопаводковых групп, 30 сапёрных и 50 артиллерийских подразделений. Возможно также использование вертолётов Ми-8.

Всего для борьбы с паводками на реках на востоке страны армия может привлечь более 1200 военнослужащих.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в феврале в Южном военном округе прошли учения частей и подразделений ракетных войск и артиллерии.

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