В Тюменской области ограничат проезд по дорогам из-за паводка

Движение по региональным и межмуниципальным дорогам Тюменской области ограничат на период паводка. Запрет коснётся большегрузов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главного управления строительства региона.

«Временное ограничение для транспорта с превышением предельно допустимых нагрузок на оси, следующего по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Тюменской области, будет введено на время весеннего паводка», — говорится в сообщении.

Ограничения введут в два этапа. С 12 апреля по 11 мая запрет будет работать на грунтовых дорогах, а с 15 апреля по 14 мая — на участках, где покрытие выполнено из бетона, щебня и гравия.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане введут временные ограничения на движение большегрузов.