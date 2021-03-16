В Москве возбуждено дело по факту нападения собаки на ребёнка

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Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребёнка.
В Москве возбуждено дело по факту нападения собаки на ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК России «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — говорится в сообщении ведомства.

Животное напало на ребёнка 15 марта в подъезде дома на Новгородской улице. Ребёнок был госпитализирован с рваными ранами затылка.

Прокуратура начала проверку на предмет соблюдения закона об ответственном обращении с животными и соблюдении ветеринарных правил.

Как ранее сообщало RIA56, в Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на ребёнка.

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