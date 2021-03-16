В Москве возбуждено дело по факту нападения собаки на ребёнка

Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребёнка.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК России «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — говорится в сообщении ведомства.

Животное напало на ребёнка 15 марта в подъезде дома на Новгородской улице. Ребёнок был госпитализирован с рваными ранами затылка.

Прокуратура начала проверку на предмет соблюдения закона об ответственном обращении с животными и соблюдении ветеринарных правил.

Как ранее сообщало RIA56, в Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на ребёнка.