Пять человек погибли в посёлке под Тамбовом

Тела пяти человек, погибших, предположительно, от отравления угарным газом, обнаружены в доме под Тамбовом.

«Утром 16 марта 2021 года в квартире двухквартирного дома по улице Совхозной посёлка Филатовский Инжавинского района обнаружены тела пяти человек (четырёх мужчин и женщины), в том числе хозяина жилища», — говорится в сообщении СУ СК по Тамбовской области.

Отмечается, что возраст погибших — от 45 лет до 61 года.

Предварительной причиной гибели названо отравление угарным газом.

В одной из комнат дома обнаружены следы локального возгорания.

1 марта сообщалось, что в Самарской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело после гибели трёх человек от отравления угарным газом.