Пять человек погибли в посёлке под Тамбовом

Короткая ссылка
Тела пяти человек, погибших, предположительно, от отравления угарным газом, обнаружены в доме под Тамбовом.
Пять человек погибли в посёлке под Тамбовом
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Утром 16 марта 2021 года в квартире двухквартирного дома по улице Совхозной посёлка Филатовский Инжавинского района обнаружены тела пяти человек (четырёх мужчин и женщины), в том числе хозяина жилища», — говорится в сообщении СУ СК по Тамбовской области. 

Отмечается, что возраст погибших — от 45 лет до 61 года.

Предварительной причиной гибели названо отравление угарным газом.

В одной из комнат дома обнаружены следы локального возгорания.

1 марта сообщалось, что в Самарской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело после гибели трёх человек от отравления угарным газом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить