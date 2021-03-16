В Роскачестве рассказали об итогах проверки вишнёвых соков

Специалисты Роскачества обнаружили запрещённые красители и ароматизаторы в ряде вишнёвых нектаров и соков при исследовании торговых марок.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт ведомства.

Всего исследовали 25 торговых марок. Большинство напитков произведено в России. Исследование проводилось по 451 показателю, 22 из которых — обязательные.

Так, в торговых марках «Дары Азербайджана» и «Плодовое» в составе обнаружились запрещённые синтетические красители. В восстановленном соке «Дары Азербайджана» и нектаре «Первый урожай», маркированном как детская продукция, в составе нашли компоненты, свойственные искусственным ароматизаторам. В четырёх марках зафиксировали высокое содержание натрия — показатель того, что вода в составе напитков недостаточно подготовлена.

Следов тяжёлых металлов, мышьяка, ртути в образцах не обнаружено.

Как передавало ранее ФБА «Экономика сегодня», в Роскачестве рассказали, разбираются ли россияне в органической продукции.