В Роскачестве рассказали об итогах проверки вишнёвых соков

Короткая ссылка
Специалисты Роскачества обнаружили запрещённые красители и ароматизаторы в ряде вишнёвых нектаров и соков при исследовании торговых марок.
В Роскачестве рассказали об итогах проверки вишнёвых соков
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт ведомства.

Всего исследовали 25 торговых марок. Большинство напитков произведено в России. Исследование проводилось по 451 показателю, 22 из которых — обязательные.

Так, в торговых марках «Дары Азербайджана» и «Плодовое» в составе обнаружились запрещённые синтетические красители. В восстановленном соке «Дары Азербайджана» и нектаре «Первый урожай», маркированном как детская продукция, в составе нашли компоненты, свойственные искусственным ароматизаторам. В четырёх марках зафиксировали высокое содержание натрия — показатель того, что вода в составе напитков недостаточно подготовлена.

Следов тяжёлых металлов, мышьяка, ртути в образцах не обнаружено.

Как передавало ранее ФБА «Экономика сегодня», в Роскачестве рассказали, разбираются ли россияне в органической продукции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить