На Ставрополье провели более 1,4 млн исследований на COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
За минувшие сутки диагноз подтвердился ещё у 63 пациентов. Всем заболевшим оказывается медицинская помощь.
Общее число инфицированных в регионе — 48 870.
«Чтобы избежать встречи с болезнью, по-прежнему важно соблюдать меры профилактики. А чтобы сделать защищённость от вируса максимальной, лучше всего пройти вакцинацию. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми!» — обратился к жителям края Владимир Владимиров.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.