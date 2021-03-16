На Ставрополье провели более 1,4 млн исследований на COVID-19

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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что за всё время пандемии лаборатории региона провели 1,43 млн исследований для выявления коронавирусной инфекции.
На Ставрополье провели более 1,4 млн исследований на COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

За минувшие сутки диагноз подтвердился ещё у 63 пациентов. Всем заболевшим оказывается медицинская помощь.

Общее число инфицированных в регионе — 48 870.

«Чтобы избежать встречи с болезнью, по-прежнему важно соблюдать меры профилактики. А чтобы сделать защищённость от вируса максимальной, лучше всего пройти вакцинацию. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми!» — обратился к жителям края Владимир Владимиров.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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