На Ставрополье провели более 1,4 млн исследований на COVID-19

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что за всё время пандемии лаборатории региона провели 1,43 млн исследований для выявления коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

За минувшие сутки диагноз подтвердился ещё у 63 пациентов. Всем заболевшим оказывается медицинская помощь.

Общее число инфицированных в регионе — 48 870.

«Чтобы избежать встречи с болезнью, по-прежнему важно соблюдать меры профилактики. А чтобы сделать защищённость от вируса максимальной, лучше всего пройти вакцинацию. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми!» — обратился к жителям края Владимир Владимиров.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.