В Удмуртии выявлено 78 случаев коронавируса за сутки

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В Удмуртии зарегистрировали ещё 78 новых случаев заболевания коронавирусом, следует из данных оперштаба на 16 марта. Среди них четверо детей и 15 пенсионеров.
В Удмуртии выявлено 78 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Выздоровели 72 человека.

На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 29 511 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции среди жителей. 26 162 человека выздоровели. 366 человек умерли.

В лабораториях республики провели 922 315 исследований на COVID-19, 2199 тестов — за последние сутки.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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