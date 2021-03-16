В Удмуртии выявлено 78 случаев коронавируса за сутки

В Удмуртии зарегистрировали ещё 78 новых случаев заболевания коронавирусом, следует из данных оперштаба на 16 марта. Среди них четверо детей и 15 пенсионеров.

РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru. Выздоровели 72 человека. На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 29 511 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции среди жителей. 26 162 человека выздоровели. 366 человек умерли. В лабораториях республики провели 922 315 исследований на COVID-19, 2199 тестов — за последние сутки. Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.