В Удмуртии выявлено 78 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru.
Выздоровели 72 человека.
На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 29 511 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции среди жителей. 26 162 человека выздоровели. 366 человек умерли.
В лабораториях республики провели 922 315 исследований на COVID-19, 2199 тестов — за последние сутки.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.