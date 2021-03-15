Россельхознадзор ограничил импорт продукции птицеводства из ряда регионов стран Европы

С 12 марта Россельхознадзор вводит ограничения на поставку живой птицы и продукции птицеводства из ряда регионов стран Евросоюза.

Как сообщает Интерфакс, решение о запрете импорта на продукцию птицеводства было принято в связи с распространением в Европе высокопатогенного птичьего гриппа.

Поставки ограничены из района Швандорф (федеральная земля Бавария) Германии, лена Халланд Швеции и Моравско-Силезского края Чехии.

Запрет наложен на живую птицу, мясо птицы, инкубационные яйца, готовую мясную птицеводческую продукцию (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц), корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза).