Число выздоровевших после коронавируса в России превысило 4 млн

Число выздоровевших после COVID-19 в России превысило 4 млн (4 003 576), за сутки выписаны 8447 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне выздоровели 9232 человека. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия лидирует в Европе по числу жителей, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.