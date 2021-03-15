Число выздоровевших после коронавируса в России превысило 4 млн

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Число выздоровевших после COVID-19 в России превысило 4 млн (4 003 576), за сутки выписаны 8447 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне выздоровели 9232 человека.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия лидирует в Европе по числу жителей, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

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