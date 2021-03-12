СК возбудил в отношении Ахмеда Закаева дело о призывах к терроризму

Следователи в Чечне возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму в отношении Ахмеда Закаева.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Ахмеда Закаева по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, в январе подозреваемый разместил на YouTube своё обращение, в котором он, по заключению эксперта, допустил высказывания, выражающие побуждение к совершению действий, связанных с насилием.

Как указывает РИА Новости, Закаев является эмиссаром чеченских сепаратистов и скрывается в Лондоне.

В январе глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после ликвидации боевика Аслана Бютукаева список действующих в регионе террористов закончился.