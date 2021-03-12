СК возбудил в отношении Ахмеда Закаева дело о призывах к терроризму

Короткая ссылка
Следователи в Чечне возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму в отношении Ахмеда Закаева.
СК возбудил в отношении Ахмеда Закаева дело о призывах к терроризму
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Ахмеда Закаева по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, в январе подозреваемый разместил на YouTube своё обращение, в котором он, по заключению эксперта, допустил высказывания, выражающие побуждение к совершению действий, связанных с насилием.

Как указывает РИА Новости, Закаев является эмиссаром чеченских сепаратистов и скрывается в Лондоне.

В январе глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после ликвидации боевика Аслана Бютукаева список действующих в регионе террористов закончился.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить