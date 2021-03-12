В Красноярском крае возбудили дело по факту смерти ребёнка со СМА

В Красноярском крае возбудили уголовное дело о неисполнении должностными лицами своих обязанностей, повлёкшем по неосторожности смерть годовалого ребёнка со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«Неустановленными должностными лицами КГБУЗ «КККЦОМД» («Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства». — RT) не принято мер к своевременному введению малолетнему ребёнку медицинского препарата нусинерсен («Спинраза») для оказания необходимой медицинской помощи, что повлекло наступление смерти», — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные лица.

В региональной прокуратуре пояснили ТАСС, что ребёнок скончался во время транспортировки из больницы в Ачинске в перинатальный центр в Красноярске.

В феврале в Чувашии возбудили дело по факту смерти девочки 2014 года рождения со СМА после того, как должностные лица больницы отказались продолжать её терапию лекарственным препаратом нусинерсен.

В Минздраве республики уточнили, что четырёхкратное введение препарата ребёнку не дало ожидаемого эффекта и врачебная комиссия приняла решение о его переводе на терапию другим лекарством.