ФСИН может привлечь осуждённых к очистке Арктической зоны

ФСИН России изучает возможность привлекать осуждённых к очистке территории Арктической зоны от загрязнений. Об этом сообщил директор ведомства Александр Калашников.

«ФСИН России рассматривает возможность привлечения осуждённых к очистке территории Арктической зоны от загрязнений. На сегодняшний день достигнута договорённость с руководством Красноярского края, администрацией города Норильска», — сказал он во время заседания коллегии ФСИН по итогам 2020 года. Его слова приводит ТАСС.

Калашников попросил руководителей территориальных органов ФСИН, чьи учреждения расположены в Арктической зоне, продолжить работу по этому направлению.

Кроме того, он добавил, что в 2020 году продолжалось трудоустройство осуждённых в сфере сортировки и переработки коммунально-бытовых отходов.

«Эта работа успешно реализована в 48 территориальных органах. К труду привлечены более 1,5 тыс. человек», — сказал глава ФСИН.

В ноябре 2020 года председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко рассказала о сервисе по трудоустройству для бывших заключённых.