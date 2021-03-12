Адвокат прокомментировала предложение о четырёхдневной рабочей неделе для женщин

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Адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко прокомментировала предложение омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой ввести четырёхдневную рабочую неделю для женщин.
Адвокат прокомментировала предложение о четырёхдневной рабочей неделе для женщин
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Сразу встаёт вопрос о зарплате: изменится ли её уровень? Если да, то женщины и сами будут не в восторге от урезания зарплат, уменьшения своего дохода. А если нет, то кто будет оплачивать дополнительный выходной? Не возникнет ли дискриминации по половому признаку при трудоустройстве, которая и так присутствует на рынке труда?» — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Данильченко также отметила, что мужчины тоже занимаются домашними делами — если вводить дополнительный выходной, то для всех.

Как добавила эксперт, такое решение стоит принимать только после широкого общественного обсуждения и тщательного анализа.

Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева в рамках круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19» заявила о поддержке введения четырёхдневной рабочей недели для женщин.

Кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на рынок труда в России.

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