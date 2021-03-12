Эксперт прокомментировал снижение продаж шоколада и клубники в России

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Доктор экономических наук бывший начальник департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод прокомментировал сообщение о том, что в стране в начале марта снизились продажи шоколада, клубники и шампанского.
Эксперт прокомментировал снижение продаж шоколада и клубники в России
  • Pixabay

В беседе с радио Sputnik он выразил мнение, что это может быть связано с ценами на продукты, которые обычно ассоциируются с праздником.

«Если у человека объём трат на обычные вещи возрастает, соответственно, уменьшается объём возможностей, которые вы можете потратить на какой-то праздник. Настоящее шампанское сегодня — вещь дорогая», — сказал эксперт.

По его словам, снижение спроса на клубнику связано как с ростом цены, так и с местом этого товара в пирамиде потребностей.

Аналитики компании «Такском» выяснили, продажи каких товаров снизились в период с 1 по 8 марта 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Ранее аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев в беседе с газетой «Известия» прокомментировал рост расходов россиян в феврале.

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