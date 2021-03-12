Врач рассказал о влиянии сна на работу иммунной системы

Заведующий отделением сомнологии ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников рассказал о влиянии сна на работу иммунной системы.

«Пока нет научных данных, которые бы говорили о том, как влияет его качество и количество на выработку антител после антиковидной прививки. Однако есть много научных данных, которые говорят о прямой взаимосвязи сна и выработки антител на другие вакцины», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, если человек постоянно не высыпается, антител после прививки вырабатывается меньше.

Со своей стороны, сомнолог София Черкасова в беседе с Nation News выразила мнение, что если у человека отнять 90 минут сна от его минимальной потребности, то он потеряет 32% работоспособного времени на следующий день.

«Если человек не спит, он ничего не запоминает, не может продуктивно учиться, работать, приобретать навыки, в том числе физические», — сказала она.

Ранее Алексей Мелехин, кандидат психологических наук, психоаналитик, сомнолог, клинический психолог высшей категории, доцент, оценил возможное влияние графика отхода ко сну на здоровье.