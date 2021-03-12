Московские школьники стали призёрами этапа Всероссийской олимпиады

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Более 7 тыс. московских школьников стали победителями и призёрами третьего этапа Всероссийской олимпиады.
Московские школьники стали призёрами этапа Всероссийской олимпиады
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В региональном этапе участвовали свыше 22 тыс. школьников 9—11-х классов.

«Всероссийская олимпиада школьников — одна из самых главных олимпиад в стране. Соревнование пользуется большой популярностью среди ребят», — рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Он также отметил, что число московских школьников, которые выходят в финал, растёт с каждым годом.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников начнётся 20 марта.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.

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