Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа в России

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Угроза распространения птичьего гриппа в России незначительна — инфекция не передавалась от человека человеку, рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа в России
  • © REUTERS/Eduard Korniyenko

«Заболевших всего несколько человек, и эта инфекция не передавалась от человека к человеку, на сегодняшний день эта угроза, я бы сказал, незначительна», — сказал он.

По словам учёного, если будет выявлено, что птичий грипп передаётся от человека человеку, то угроза вырастет, однако «пока этого нет».

Как ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, новый тип вируса птичьего гриппа A (H5N8), который был выявлен у нескольких россиян в феврале, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку.

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