В Башкирии прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Башкирии выявили 129 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Башкирии прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее количество заболевших составило 30 181. Выздоровели 24 526, в том числе 204 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Тамбовской области за сутки зафиксировали 104 случая коронавируса. Всего заболели 27 585 человек, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный Минздрав.

Количество выздоровевших достигло 25 437.

По состоянию на 11 марта вакцинацию прошли 46 256 человек. Вторую часть прививки сделали 25 053 жителя.

Ранее профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.

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